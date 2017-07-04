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السعودية توافق على تقديم خدمات قنصلية إيرانية في موسم الحج

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مصراوي Masrawy

توافق على تقديم خدمات قنصلية إيرانية في موسم الحج

11:23 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

السعودية توافق على تقديم خدمات قنصلية إيرانية في موسم الحج

(أ ف ب):

وافقت السعودية على تقديم خدمات قنصلية إيرانية خلال موسم الحج، على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء "ايسنا" عن المتحدث بهرام قاسمي، أن "بعض موظفي الشعبة القنصلية في وزارة الخارجية سيتواجدون في جدة ومكة والمدينة لتوفير الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج".

ولم يشارك الإيرانيون في موسم الحج السنة الماضية، بعد فشل المباحثات بين الجانبين حول سلامة الحجيج، لكن تم التوصل في وقت سابق من هذه السنة إلى اتفاق يتيح مشاركتهم في أداء الفريضة في سبتمبر المقبل.

قطعت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما في يناير 2016 بعد أن هاجم إيرانيون سفارة السعودية في طهران ردا على إعدام رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.

وتتخذ طهران والسعودية مواقف متعارضة بشأن عدة ملفات ونزاعات من بينها النزاع في سوريا واليمن.

شارك نحو مليوني مسلم السنة الماضية في أداء فريضة الحج في مكة المكرمة.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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