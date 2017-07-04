وزير قطاع الأعمال يطيح برؤساء ثلاث شركات قابضة

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اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، خلال العام المالي 2016/2017 تغيير 3 رؤساء شركات قابضة هى: (القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) وذلك من إجمالي 8 شركات قابضة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 16 عضو مجلس إدارة بتلك الشركات.

وفي نفس الإطار، اتخذت الجمعيات العامة للشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، قرارات بتغيير 30 رئيس شركة تابعة من إجمالى 121 شركة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 28 عضو مجلس إدارة.

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وشملت تلك القرارات الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية حيث تم تغيير 9 رؤساء شركات و3 أعضاء مجالس إدارة، كما تم تغيير 5 رؤساء شركات تابعة للقابضة للأدوية إضافة إلى 17 عضو مجلس إدارة.

وتم تغيير 7 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إضافة إلى 3 أعضاء مجالس إدارة، أما فى الشركة القابضة للغزل والنسيج فقد تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة، وفى الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة و3 أعضاء مجالس إدارة، إلى جانب تغيير عدد 2 عضو مجلس إدارة فى الشركات التابعة لكل من شركة مصر القابضة للتأمين والقابضة للتشييد والتعمير.