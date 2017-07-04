فيديو.. المرور: ابتعدوا عن الكباري خلال الموجة الحارة

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ناشد العقيد عماد حماد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، المواطنين بعدم استخدام الكباري خلال الموجه الحارة التي تتعرض لها مصر حاليا.

وأكد حماد، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن ارتفاع درجات الحرارة، محذرا من استخدام سائقو السيارات لكوبري جامعة القاهرة بعد تعطل أتوبيس في ميدان الجامعة، وتأثيره سلبيًا على المناطق المحيطة بالميدان، خاصة على مناطق الهرم وفيصل.

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وتابع: "لحالة المرورية بين المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة، تعمل بصورة جيدة على جميع المحاور، دون وجود أي أعطال أو مصادما".