أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو.. المرور: ابتعدوا عن الكباري خلال الموجة الحارة

Google+ Print
فيديو.. المرور: ابتعدوا عن الكباري خلال الموجة الحارة فيديو.. المرور: ابتعدوا عن الكباري خلال الموجة الحارة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ناشد العقيد عماد حماد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة، المواطنين بعدم استخدام الكباري خلال الموجه الحارة التي تتعرض لها حاليا.

وأكد حماد، خلال مداخلة هاتفية برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري، أن ارتفاع درجات الحرارة، محذرا من استخدام سائقو السيارات لكوبري جامعة القاهرة بعد تعطل أتوبيس في ميدان الجامعة، وتأثيره سلبيًا على المناطق المحيطة بالميدان، خاصة على مناطق الهرم وفيصل.

شاهد أيضا

وتابع: "لحالة المرورية بين المحاور التبادلية بين القاهرة والجيزة، تعمل بصورة جيدة على جميع المحاور، دون وجود أي أعطال أو مصادما".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)