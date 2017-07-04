الإسكان: طرح عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب بـ«سكن مصر»

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صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة بدأ فى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق لاستيعاب الضغط المتزايد من سكان المدينة والمترددين عليها، حيث تم البدء في تطوير وتوسعة طريق العين السخنة القديم ليربط المدينة بجنوب القاهرة والمعادي، بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وتوسعة وتطوير محوري التسعين الشمالي والجنوبي لربطهما بالطريق الدائرى الأوسطي، لتصبح محاور طولية بالمدينة، بتكلفة تقديرية 200 مليون جنيه، بجانب إنشاء طريق جديد لامتداد محور محمد بن زايد لربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربط طريقي السويس والسخنة بمحور عرضي "محمد نجيب"، بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه، إضافة إلى أعمال التطوير الداخلية بالتجمعات المختلفة.

وأضاف مدبولي، أنه تم البدء في طرح وتنفيذ عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، بأماكن مميزة بالمدينة، ضمن مشروع الإسكان المتميز "سكن مصر"، بجانب توفير الخدمات اللازمة للمشروع (المساجد، المراكز التجارية والصحية، الحضانات).

وتابع: "كما يقوم الجهاز أيضاً بتنفيذ وطرح 9048 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمساحات مختلفة من 100 متر : 150 مترا، بتشطيبات فاخرة داخل تجمع سكني متكامل الخدمات والمرافق بمنطقة جنوب الجمعيات"، موضحاً أن الخطة الطموحة المقرر العمل بها للعام المالي 2017 – 2018، تبلغ نحو 10 مليارات جنيه.

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ومن جانبه، قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: "في قطاع المرافق، إنه تم البدء في تأهيل شبكة المعالجة وامتدادها لتشمل المدينة بالكامل، والبدء في إجراءات تشغيل المرحلة الثانية من محطة المياه بالمعادي بطاقة 500 ألف م3/يوم لتصبح مليون م3/يوم، بجانب أعمال الزراعة والنظافة على مستوى المدينة.

وأضاف فهمي، أنه يجري حاليا تنفيذ مبنى وحدة تراخيص المرور، بقيمة 78 مليون جنيه، ويشمل مجمع النيابات، ووحدة تراخيص، والتامينات، وكل ما يلزم لإنهاء إجراءات التراخيص، لمواجهة التوسعات بالمدينة، وخدمة المناطق المحيطة بها، ووصلت نسبة التنفيذ لحوالي 20%.