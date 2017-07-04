التعليم العالي توقع بروتوكولا لخصخصة المستشفيات الجامعية

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس وقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للرعاية الصحية، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأسعار تنافسية.

وأوضح عبد الغفار أنه تم التعاقد بين بعض شركات التأمين الصحي الخاص مع المستشفى الجامعي بكلية طب الإسكندرية، ومستشفى المواساة الذي يتبعه، كما تم التعاقد مع مستشفى أسيوط الجامعي، لافتًا إلى أن صيغة التعاقد موحدة مع جميع المستشفيات الجامعية للاستفادة مما تقدمه من خدمات صحية متميزة لمريض التأمين الصحي في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه جار تفعيل البروتوكولات مع باقي المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، أن البروتوكول يضمن ضخ تمويل إضافي في ميزانية المستشفيات الجامعية بحيث يسهم في رفع قدرتها على تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمريض المصري.

وأكد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات للمستشفيات الجامعية، أن البروتوكول يساعد أيضًا على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما يرفع مستوى الخدمة بشكل عام لما يمثله ذلك التعاقد من عامل تنافسي للحصول على رضا متلقى الخدمة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس والجمعية المصرية للرعاية الصحية، قد وقعا بروتوكولًا موحدًا لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمشتركى شركات إدارة الرعاية الصحية،الأعضاء بالجمعية، من خلال المستشفيات الجامعية، طبقًا لقائمة خدمات محددة وقائمة أسعار متفق عليها.