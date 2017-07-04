أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2017

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تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم -الثلاثاء-، حيث بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.89 جنيه، ونحو 17.99 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزى.

وبلغ أعلى سعر للدولار فى بنك إتش إس بي سي ليسجل سعر البيع نحو 18.10 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 18 جنيها، وسجل سعر البيع فى كلا من بنك الاسكندرية، وبنك البركة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك بلوم، وبنك قناة السويس، والبنك المصرى الخليجى، والبنك الأهلى اليونانى، والبنك التجارى الدولى نحو 18 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.90 جنيها.

وسجل سعر البيع فى كلا من البنك العربى الإفريقى، ومصرف ابوظبى الإسلامى نحو 18.02 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.92 جنيها.

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وانخفض سعر الدولار فى البنوك الحكومية ليسجل سعر البيع فى كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة نحو 17.96 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.86 جنيها، وسجل سعر البيع فى بنك مصر نحو 17.95 جنيها، فيما سجل سعر الشراء نحو 17.87 جنيها.

وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى فقد تراجع سعر اليورو الأوروبي ايضا ليسجل نحو20.43 جنيهًا للبيع و20.24 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترلينى 23.26 جنيه للبيع، ونحو 23.08 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري 18.65 جنيه للبيع و18.51 جنيه للشراء.