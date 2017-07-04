أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقرت أسعار الحديد بالأسواق خلال تعاملات اليوم -الثلاثاء-، حيث سجل حديد شركة المراكبى نحو9950 جنيها تسليم أرض المصنع، فيما سجل سعر حديد عز نحو9987 جنيه للطن، وسجل حديد العتال نحو9100 جنيه، فيما سجل سعر حديد بشاي نحو9605 جنيه.

كما سجل سعر حديد الجارحي نحو9975 جنيه للطن، وسجل سعر حديد المصريين نحو9988 جنيهًا، كما سجل سعر شركة السويس للصلب نحو9975 جنيهًا.

شاهد أيضا

فيما تباينت أسعار الأسمنت بالأسواق اليوم، حيث سجل سعر القومية للأسمنت الفاخر نحو725 جنيهًا، وأسمنت بورتلاند طرة سجل نحو750 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان سجل أيضا نحو790 جنيهًا للطن.

وسجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر نحو795 جنيهًا، وأسمنت التعمير800 جنيهًا للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر – بنى سويف نحو725 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس نحو835 جنيهًا للطن، وسجل سعر أسمنت جنوب الوادي نحو720 جنيه.