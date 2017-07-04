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«التمويل العقاري»: بدء تحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي 8 يوليو

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«التمويل العقاري»: بدء تحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي 8 يوليو «التمويل العقاري»: بدء تحديث بيانات حاجزي الإسكان الاجتماعي 8 يوليو

التحرير

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أعلنت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أن الحاجزين بالإعلان الثامن بمشروع الإسكان الاجتماعي (الكراسة الزرقاء - بدء التسليم خلال عام)، والمنطبق عليهم الشروط، وتم تغيير بعض بياناتهم وتشمل: "محل الإقامة، جهة العمل، دخل الزوج والزوجة، أرقام التليفونات، الحالة الاجتماعية، وغيرها) السابق تسجيلها باستمارة الحجز المقدمة منهم، أو بالأوراق والمستندات المرفقة بها، وذلك خلال الفترة من تاريخ التقدم للحجز وحتى تاريخه.

وأضافت عبد الحميد، أن هؤلاء يمكنهم تقديم البيانات المراد تحديثها، والمستندات الدالة على التغيير، مرفقا بها صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحجز داخل مظروف مغلق، موضحا عليه المحافظة أو المدينة أو المركز المتقدم للحجز به، وإرسالها بالبريد على فرع بنك التعمير والإسكان (عمارات جاردينيا - شارع الهرم - جيزة)، وذلك خلال الفترة من 8 يوليو الجاري، ولمدة أسبوعين. 

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وأكد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي أنه سيتم الالتزام بالشروط العامة، وشروط الحجز، والضوابط الواردة بكراسة شروط الحجز التي تم التقدم للحجز بموجبها، موضحة أنه سيتم استبعاد أية طلبات يتم إرسالها، وغير مرفق بها المستندات أو الأوراق الدالة، والتي تثبت تغيير البيانات السابق تسجيلها، كما سيتم استبعاد أية طلبات من الحاجزين غير المنطبق عليهم الشروط.

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التحرير

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