عامل بأسيوط يغتصب طفلة عمرها عامان

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت منطقة الأربعين بمدينة أسيوط، حادثًا مؤلمًا، ليلة أمس الاثنين، بتعرض طفلة رضيعة تبلغ من العمر نحو عامين أمام خالها المعاق ذهنيًّا علي يد عامل يبلغ من العمر 29 عامًا، مستغلا غياب أسرتها.

وتلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من العقيد أحمد نظيم، رئيس مباحث قسم شرطة أول أسيوط، بوصول بلاغ من "ش.ع.خ"، ربة منزل، مقيمة بالأربعين، تتهم فيه جارها "إ.م.م"، 29 عامًا، باغتصاب ابنتها الصغيرة البالغة من العمر عامين، وأصيبت بنزيف نتيجة اغتصابها.

تحرّر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

كانت قرية دملاش التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، شهدت حادثة مشابهة، في شهر مارس الماضي، حيث تعرضت الطفلة جنا" لاغتصاب من قبل "إبراهيم محمود الرفاعي"، 35 سنة، عامل، داخل حجرة مهجورة، وترك الطفلة وفر هاربًا، ونُقلت الطفلة للمستشفى لتلقي الإسعافات بعد تعرضها لنزيف.

وقررت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار شلبي رئيس المحكمة، بإجماع الآراء، إعدام المتهم، شنقًا في القضية رقم 8130 جنايات بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلي شمال المنصورة والمعروفة إعلاميا بـ"طفلة البامبرز"، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي.