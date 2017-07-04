السيسي يثمن مواقف التشيك الداعمة لإرادة شعب مصر وجهود مكافحة الإرهاب

بودابست - (أ ش أ):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للمواقف التشيكية الداعمة لإرادة الشعب المصري وللجهود التى تقوم بها مصر في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة، وأشاد بقوة ومتانة العلاقات بين مصر وجمهورية التشيك الممتدة عبر عقود.

كما أعرب الرئيس السيسي - خلال لقائه اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بوهسلاف سبوتكا رئيس وزراء التشيك - عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مرحبا بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية التشيك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والتشيك وتعزيز التعاون فى المجال الصناعى، حيث استعرض الرئيس السيسي تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة في ظل المشروعات القومية الجديدة الجارى تنفيذها، فضلاً عن الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمارات، مشيراً إلى التطلع لدفع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد اهتمام مصر بتطوير التعاون بين البلدين في مجال تدريب الفنيين وبناء القدرات والاستفادة من الخبرة التشيكية في العديد من المجالات، فضلاً عن الاهتمام بتعزيز التعاون في المجال الثقافي،وفى هذا الإطار أشاد رئيس الوزراء التشيكى بالتعاون القائم بين الحكومة المصرية والمعهد التشيكى للمصريات على مدى سنوات طويلة، مشيراً إلى تنظيم معرض كبير للآثار المصرية فى براغ خلال عام 2019 للاحتفال بمرور ستين عاماً على بدء نشاط المعهد فى مصر، كما رحب بتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين في مختلف المجالات، بما فيها المجال العسكرى، فضلاً عن العمل على زيادة نشاط الشركات التشيكية فى السوق المصرى.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشة آخر التطورات على صعيد الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود التى تقوم بها مصر فى مكافحة الإرهاب وتوفير الأمن والاستقرار لكافة المواطنين، موضحاً أن النجاح فى تحقيق ذلك لم يكن ليحدث بدون مساندة الشعب المصرى وإدراكه لحجم التحديات ووقوفه صفاً واحداً فى مواجهتها،وأكد الرئيس السيسي على أهمية تبنى المجتمع الدولى موقفاً حازماً من كافة الدول والجهات الداعمة للمنظمات الإرهابية، وضرورة العمل على وقف تمويل تلك التنظيمات ومدها بالمقاتلين والسلاح، موضحاً ما تفرضه هذه الظاهرة من تهديد لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء التشيكي أعرب عن تقديره لدور مصر المحوري في المنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية لتحقيق السلام والاستقرار بها، وشدد على مساندة جمهورية التشيك لما تبذله مصر من جهود في مجال مكافحة الإرهاب ودفع عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى حرص بلاده على التعاون معها في مختلف المجالات، وجدد رئيس الوزراء التشيكي الدعوة للرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية لجمهورية التشيك، مشيرًا إلى ما ستمثله من دفعة قوية للتعاون القائم بين البلدين، كما أعرب رئيس الوزراء التشيكي عن ترحيبه بمشاركة مصر فى قمة تجمع دول "فيشجراد"، مؤكداً حرص دول التجمع على تطوير علاقاتها مع مصر.