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الحكومة الفلسطينية تحيل آلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر

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مصراوي Masrawy

الفلسطينية تحيل آلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر

11:03 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

الحكومة الفلسطينية تحيل آلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر

رام الله ( د ب أ)

قررت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية في جلستها اليوم الثلاثاء، إحالة 6145 موظفا في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) إلى التقاعد المبكر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قوله إن الحكومة شددت على أن هذا الإجراء والإجراءات السابقة وأية إجراءات أخرى قد تتخذ في هذا الإطار، هي إجراءات مؤقتة ومرتبطة بتخلي حركة حماس عن الانقسام، ووقف كافة خطواتها في هذا الإطار والتي تقود الى الانفصال.

وأكد المتحدث أن المدخل الوطني لإنهاء الانقسام يتمثل بتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس بحل ما تسمى اللجنة الإدارية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما اتفق عليه وطنيا، والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة.

كما تعهدت الحكومة في جلستها بأنها سوف تعود عن كافة إجراءاتها التي اتخذتها في حال تراجعت حركة حماس عن خطواتها الانفصالية، وأكدت أنها سوف تتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة وأنها على استعداد للوصول فورا الى القطاع ومباشرة عملها عند إعلان حماس موافقتها على إنهاء الانقسام والعمل الصادق على استعادة الوحدة الوطنية.

وشددت الحكومة على أن حركة حماس تجبي مئات ملايين الشواكل شهريا ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، في الوقت الذي تخصص الحكومة أكثر من 450 مليون شيكل شهريا الى المحافظات الجنوبية .

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