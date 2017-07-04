المرصد: اشتباكات بين قسد وداعش داخل أسوار المدينة القديمة بالرقة

القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ فجر اليوم الثلاثاء بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وعناصر داعش داخل أسوار المدينة القديمة بالرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعدما تمكنت القوات من كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيم عند أسوار المدينة القديمة واختراقها.

وأوضح المصدر أن ثلاث مجموعات من (قسد) مدعومة بقوات خاصة أمريكية وطائرات التحالف الدولي تقدمت من ثلاثة محاور من شرق سور المدينة القديمة فجر اليوم.

في غضون ذلك، تتواصل الاشتباكات بين الجانبين في عدة محاور في أحياء واقعة بغرب وشمال غرب وشرق مدينة الرقة، حيث تحاول قوات قسد تحقيق مزيد من التقدم نحو عمق المدينة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن قوات سوريا الديمقراطية اخترقت البلدة القديمة في الرقة، وأنها فتحت ثغرتين صغيرتين في جدار الرافقة الذي يحيط بالبلدة القديمة رغم "المقاومة الشديدة" من مقاتلي داعش.

وأضافت أن هاتين الثغرتين تعنيان أن القوات تجنبت الدخول عبر الفواصل الموجودة بالفعل في الجدار، حيث قام مقاتلو داعش بزرع الألغام، وكان من المحتمل أن يتم استهداف قوات التحالف من جانب القناصة ونيران المدافع الرشاشة الثقيلة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وهى تحالف من ميليشيات كردية وعربية، قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها طوقت المدينة تماما وقطعت آخر طريق للهروب أمام المسلحين. ويعتقد أن حوالي أربعة آلاف مقاتل من تنظيم داعش لا يزالون في داخلها.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية عملية لتحرير المدينة من سيطرة داعش في نوفمبر. وكان داعش قد سيطر على المدينة في عام 2014