3 تحديات أمام الدب الروسي بعد ختام كأس القارات

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تشعر روسيا بالفخر، للطريقة التي سارت بها كأس القارات، لكنها تتوقع المزيد من التحديات، عندما تستضيف كأس العالم العام المقبل، وفقا لفيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، المختص بالشأن الرياضي.

التحديات اللوجيستية

في الوقت الذي جرت فيه كأس القارات بمشاركة 8 منتخبات في أربع مدن روسية، تقام كأس العالم بمشاركة 32 فريقا في 11 مدينة، مما يعني تحديات لوجيستية أكبر.

وعمدت روسيا إلى بناء وتحديث ملاعب في السنوات الأخيرة، من أجل كأس العالم بتكلفة بلغت 11 مليار دولار.

وأشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بروسيا، بعد التنظيم الناجح لكأس القارات، وقال "البطولة حققت نجاحا كبيرا على مستوى العديد من النقاط".

وامتدح إنفانتينو، الاستقبال الحافل في روسيا، منوها بأن تنظيم البطولة كان "مثاليا"، دون ظهور مشكلات تتعلق بشغب الملاعب أو العنصرية.

وأوضح إنفانتينو "ليس لدينا شيء، لا توجد حوادث، كل الأمور سارت بسلاسة، كل الأمور سارت بشكل مثالي".

وكانت هناك مخاوف تتعلق بتراجع الاهتمام بالبطولة، حيث بدأت مبيعات التذاكر بطيئة، قبل أشهر من انطلاق كأس القارات.

ولكن رغم ذلك، فإن متوسط الحضور الجماهيري في المباريات بلغ 39 ألف مشجع للمباراة الواحدة، وهو ثالث أعلى معدل في تاريخ كأس القارات.

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أزمة المنشطات

وتظهر أزمة المنشطات التي فرضت نفسها على الرياضة الروسية في السنوات الأخيرة، طالت المنتخب الوطني في كأس القارات، وستبقى، رغم نفي موتكو يوم السبت الماضي لمثل هذه الادعاءات.

وطالت ادعاءات المنشطات، بعض لاعبي المنتخب الروسي الذي شارك في كأس القارات، حيث ذكرت بعض التقارير، أن جميع اللاعبين الـ23 الذين شاركوا مع الفريق في مونديال 2014 محل اشتباه، وأن خمسة منهم شاركوا في كأس القارات.

وذكر تقرير صادر عن المحامي الرياضي الكندي، ريتشارد مكلارين، العام الماضي، أن أكثر من ألف رياضي روسي نافسوا في الأوليمبياد الصيفي والشتوي، وأوليمبياد ذوي الاحتياجات، كانوا متورطين أو استفادوا من مؤامرة ممنهجة لإخفاء النتائج الإيجابية لاختبارات المنشطات.

وأوضح التقرير، الذي أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن كرة القدم كانت ضمن 30 رياضة تورطت في هذا الأمر.

مستوى المنتخب

منتخب روسيا الذي ظهر بشكل متدن في يورو 2016، خرج مجددا من الدور الأول في كأس القارات، لكنه ظهر بشكل طيب وفاز في مباراته الأولى على نيوزيلندا، قبل أن يخسر بصعوبة أمام البرتغال والمكسيك.

ستانيسلاف تشيرتشيسوف، الذي تولى تدريب منتخب روسيا بعد شهر واحد من يورو 2016، والذي وصف فريقه بأنه "مرشح للقب" قبل انطلاق البطولة، أكد أنه سيواصل العمل بكل جد، من أجل الوصول بمنتخب روسيا إلى المربع الذهبي للمونديال.

وأشار "سأكون سعيدا بمواصلة عملي، والذي سيصبح أفضل مما هو عليه الآن".