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الخطوط التركية تتوقع رفع حظر الأجهزة الإلكترونية في 5 يوليو

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مصراوي Masrawy

الخطوط التركية تتوقع رفع حظر الأجهزة الإلكترونية في 5 يوليو

10:35 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

الخطوط التركية تتوقع رفع حظر الأجهزة الإلكترونية في 5 يوليو

أنقرة، تركيا (أ ف ب)

توقع المدير العام للخطوط الجوية التركية بلال اكشي رفع الحظر على ادخال الأجهزة الإلكترونية الكبيرة الى مقصورة الركاب في الرحلات المتوجهة الى الولايات المتحدة في 5 يوليو.

وقال اكشي في تغريدة على تويتر ليل الاثنين "نتوقع رفع حظر الأجهزة الإلكترونية المفروض على الرحلات الأمريكية الاربعاء 5 يوليو"، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

وفي 21 مارس أعلنت واشنطن حظرا على ادخال اجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة الى مقصورة ركاب الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة الى الولايات المتحدة من 10 مطارات من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسمحت بنقلها فقط داخل الأمتعة.

وردت الخطوط التركية في مايو على الحظر الأميركي بتوزيع اجهزة "لابتوب" على المسافرين في درجة رجال الأعمال لاستخدامها خلال الرحلة.

وأعلنت السلطات الأمريكية الأحد أنها رفعت الحظر عن المسافرين على رحلات "طيران الاتحاد" ومقرها في ابوظبي، في أول رفع للحظر منذ إقراره.

وجاء القرار بعد ان طبقت الشركة إجراءات أمنية متقدمة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم دائرة الأمن الداخلي الأمريكي.

فُرض الحظر بعد أن توصل مسؤولو الاستخبارات الى معلومات بأن تنظيم الدولة الاسلامية يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

هذا المحتوى من

AFP

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