وقف حركة القطارات بخط «قلين - كفر الشيخ» بعد سرقة مهمات تثبيت السكة

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أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة مسير القطارات على خط «قلين - كفر الشيخ» في المسافة بين سنهور وقراقص نتيجة لـسرقة مسامير بندرول بكم ٦٥ / ٩٠٠ إلى كم ٦٥ / ٠٠ بمسافة حوالي ٩٠٠ متر، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع في نفس المنطقة .

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه تم إيقاف حركة مسير القطارات في هذه المسافة حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب، وتم التنبيه بالاستعداد بفرق هندسة السكة لتركيب الفاقد منها فور انتهاء الشرطة من التحقيقات.

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وناشدت السكة الحديد المواطنين القاطنين بجوار شريط السكة الحديد الإبلاغ عن أي فرد يقوم بالعبث بخطوط السكة الحديد أو أي أعمال سرقة المهمات الخاصة بتثبيت السكة حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.