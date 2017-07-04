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باعوها بـ250 جنيها.. سرقة 3 آلاف كتاب من مدرسة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

باعوها بـ250 جنيها.. سرقة 3 آلاف كتاب من مدرسة في الإسكندرية

10:07 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

باعوها بـ250 جنيها.. سرقة 3 آلاف كتاب من مدرسة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض على عاطلين، سرقا 3000 كتاب مدرسي، لمواد ومراحل دراسية مختلفة من مخزن مدرسة ابتدائية بشارع 62، تابعة لإدارة المنتزه التعليمية.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة، بقيام المتهمين ببيع الكتب لتاجر كرتون، مقابل 250 جنيهًا، فيما قام الأخير ببيعها للشركة الأهلية لصناعة الورق، ضمن مخلفات ورقية أخرى لإعادة تصنيعها.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة أول المنتزه، بلاغًا من المدعو "ح. أ. ع، 59 عامًا"، مدير المدرسة الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة المنتزه التعليمية، يفيد باكتشافه سرقة 3000 كتاب مدرسي، لمواد ومراحل دراسية مختلفة عن العام الدراسي 2017/2018 من مخزن المدرسة عن طريق فتح النافذة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه من تحديد مرتكبي الواقعة وهما كلاً من "ع. م. م، 30 عامًا"، و"م. ف. ع، 35 عامًا"، عاطلان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان شارع 63 بدائرة القسم.

وضبط المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة والتصرف ببيع الكتب للمدعو "ر. د. ر، 39 عامًا"، تاجر كرتون، مقيم بذات العنوان، نظير مبلغ مالي قدره 250 جنيهًا.

واعترف تاجر الكرتون، عقب ضبطه ببيع الكتب للشركة الأهلية لصناعة الورق، ضمن مخلفات ورقية أخرى لإعادة تصنيعها.

وحُرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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