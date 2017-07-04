وزير إماراتي: قطر أمام خيارين.. الحرص على المشترك أو الفراق

مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)‏

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الثلاثاء، إن قطر أمام خيارين في أزمتها مع الدول المقاطعة.

وغرد قرقاش على تويتر: ‏"نحن أمام مفصل تاريخي... فإما أن نحرص على المشترك ونمتنع عن تقويضه وهدمه، وإما الفراق."

واعتبر الوزير الإماراتي أن ما اتخذته دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين من إجراءات ضد قطر وللمطالب الاي قدمتها للدوحة "مفصل تاريخي لا علاقة له بالسيادة جوهره الجماعة والتزاماتها".

سلم وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الاثنين، الكويت رد بلاده على مطالب الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الوزير زار الكويت معه رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتضمن رد قطر على قائمة المطالب المقدمة من الدول الأربع .

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قد مددت المهلة التي منحتها لقطر لقبول مطالبها، لمدة 48 ساعة إضافية، بطلب من أمير الكويت، قبل أن تواجه مزيدا من العقوبات.

وانتهت ليل الأحد المهلة الأولية الممنوحة لقطر كي تقبل بالمطالب الـ13 لتلك الدول، ومنها إغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول السعودية ومصر والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء لبحث الأزمة مع قطر.

وتنفي قطر اتهامات جيرانها لها بتمويل الجماعات الإرهاب.

وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت إن بلاده رفضت المطالب، لكنها مستعدة للدخول في حوار في الظروف المناسبة.

وتخضع قطر لمقاطعة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة منذ شهر، من جانب السعودية وحليفاتها الثلاث مصر والإمارات والبحرين.