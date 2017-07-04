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4 عادات تجنبها لإنقاص وزنك.. بينها الجلوس طويلًا

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مصراوي Masrawy

4 عادات تجنبها لإنقاص وزنك.. بينها الجلوس طويلًا

09:50 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

4 عادات تجنبها لإنقاص وزنك.. بينها الجلوس طويلًا

هل ترغب في إنقاص وزنك؟.. تجنب 4 عادات

د ب أ:

أوصت مجلة "فرويندين" الألمانية مَن يرغب في إنقاص وزنه بتجنب العادات الخاطئة التالية، التي تتسبب في تراكم في الجسم:

قلة النوم:

تتسبب قلة النوم ليلا في إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول بشكل متزايد، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة نوبات الجوع الشديد. ولخفض مستوى هرمون الكورتيزول، ينبغي النوم ليلا لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات.

المشروبات المحلاة بالسكر:

يتسبب محتوي السكر العالي بالمشروبات المحلاة بالسكر في زيادة الرغبة في تناول المزيد من الطعام، وبالتالي تتراكم الدهون في البطن والخصر. ولتجنب ذلك، ينبغي الإقلال من المشروبات المحلاة بالسكر وتفضيل الماء عليها.

الجلوس طويلا:

يتسبب الجلوس لمدة طويلة في إبطاء عملية الأيض وتدفق الدم، مما يُعيق بدوره الإنزيمات، التي تساعد على حرق الدهون. ولمواجهة هذه المشكلة، ينبغي المواظبة على ممارسة الرياضة ودمج الأنشطة الحركية في الحياة اليومية، كصعود الدرج بدلا من استقلال المصعد.

تناول الطعام في وقت متأخر:

أثناء الليل تحدث عمليات خلوية في أعضاء الجسم من أجل حرق الدهون والمساعدة في تجدد العضلات. وفي حال تناول الطعام قبل الذهاب إلى الفراش تنشغل المعدة بالهضم وقد لا تؤدي وظيفتها على أكمل وجه.

وكي لا تتراكم الدهون في البطن عبر الليل، ينبغي ألا يتم تناول أي طعام قبل الخلود إلى النوم بنحو ساعتين على الأقل.

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