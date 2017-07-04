البيت الأبيض: مباحثات هاتفية بين ترامب وقادة أوروبيين قبل قمة الـ20

واشنطن- (أ ش أ):

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث مع قادة ألمانيا وإيطاليا أمس الاثنين قبيل انعقاد قمة مجموعة الـ20.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرئيس ترامب أجرى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات مكثفة تركزت حول التجارة والتغير المناخي.

وأوضح البيت الأبيض أن ترامب أجرى أيضا محادثات منفصلة مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، أثنى خلالها على المجهودات التي تبذلها إيطاليا في محاربة الهجرة غير الشرعية من ليبيا.

وسيعقد ترامب اجتماعات منفصلة مع عدد من القادة بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما يتوقع أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ويستعد الرئيس ترامب للمشاركة في القمة التي تبدأ الجمعة المقبل في هامبورج وتستمر يومين وذلك بعد شهر تقريبا من قمة مجموعة السبع في صقلية التي أظهرت خلافات عميقة بين ترامب وزعماء غربيين آخرين حيال عدد من القضايا بينها التغير المناخي والتجارة والهجرة.