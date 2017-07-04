القبض على 13 متهمًا قاموا بتعليق سيدة على عامود إنارة في الشرقية

الشرقية- فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 شخصًا متهمين بتعليق سيدة على عامود إنارة بعد التعدي عليها بالضرب المبرح لاتهامها بمحاولة اختطاف طفل من أحد المنازل.

والمتهمون هم: "أحمد.ح.ز.أ" 30 عامًا، كهربائي، و"فتحي.م.ع" 22 عامًا، سائق توك توك، و"إسماعيل.م.إ" 58 عامًا، موظف بالمعاش، وشقيقه "صبري" 40 عامًا، عامل، و"أحمد.ع.الـ.ر" 22 عامًا، عامل، و"عادل.ص.الـ" 24 عامًا، عامل، و"محمد.م.أ.أ" 17 عامًا، عامل، و"إسلام.ح.أ.م" 26 عامًا، سائق، و"سامح.الـ.ع" 31 عامًا، عامل، و"شوقي.م.ش" 31 عامًا، مبيض محارة، و"محمود.ف.أ.م" 20 عامًا، عامل، و"موسى.إ.م" 22 عامًا، عامل، و"محمد.ر.ش.ع" 27 عامً، خراط، (شقيق المُبلغة)، جميعهم مُقيمين بذات الناحية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بقيام أهالي قرية علوان التابعة لدائرة المركز بضبط سيدة وتلقينها "علقة ساخنة" بعد شكهم في قيامها بمحاولة إختطاف طفل من أحد منازل القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس برئاسة الرائد أحمد متولي إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، وتدعى "نبوية. ش" 28 سنة، ومقيمة المرج بالقاهرة، وأفادت التحريات بأن الأهالي قاموا بالتعدي على المتهمة عقب تسللها إلى داخل منزل "فاطمة.ر.ش.ع" 21 عامًا، ربة منزل، بمنطقة أرض علوان بوسط المدينة وسماعهم استغاثه من صاحبة المنزل تفيد محاولة السيدة المتهمة سرقة رضيعتها.

وبمواجهة المتهمة، أنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفل، وأقرت بأنها حضرت إلى مدينة بلبيس للتسول، وأنها شاهدت تليفون محمول بصالة منزل المُبلغة، فدلفت إلى المنزل خِلسة لسرقته، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطها، وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد وضبط مرتكبي واقعة تعليق المتهمة بعمود الإنارة.