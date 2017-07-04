أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على 13 متهمًا قاموا بتعليق سيدة على عامود إنارة في الشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على 13 متهمًا قاموا بتعليق سيدة على عامود إنارة في الشرقية

06:54 ص الثلاثاء 04 يوليه 2017

القبض على 13 متهمًا قاموا بتعليق سيدة على عامود إنارة في الشرقية

اللواء رضا طبلية

الشرقية- فاطمة الديب:

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 شخصًا متهمين بتعليق سيدة على عامود إنارة بعد التعدي عليها بالضرب المبرح لاتهامها بمحاولة اختطاف طفل من أحد المنازل.

والمتهمون هم: "أحمد.ح.ز.أ" 30 عامًا، كهربائي، و"فتحي.م.ع" 22 عامًا، سائق توك توك، و"إسماعيل.م.إ" 58 عامًا، موظف بالمعاش، وشقيقه "صبري" 40 عامًا، عامل، و"أحمد.ع.الـ.ر" 22 عامًا، عامل، و"عادل.ص.الـ" 24 عامًا، عامل، و"محمد.م.أ.أ" 17 عامًا، عامل، و"إسلام.ح.أ.م" 26 عامًا، سائق، و"سامح.الـ.ع" 31 عامًا، عامل، و"شوقي.م.ش" 31 عامًا، مبيض محارة، و"محمود.ف.أ.م" 20 عامًا، عامل، و"موسى.إ.م" 22 عامًا، عامل، و"محمد.ر.ش.ع" 27 عامً، خراط، (شقيق المُبلغة)، جميعهم مُقيمين بذات الناحية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا بقيام أهالي قرية علوان التابعة لدائرة المركز بضبط سيدة وتلقينها "علقة ساخنة" بعد شكهم في قيامها بمحاولة إختطاف طفل من أحد منازل القرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز بلبيس برئاسة الرائد أحمد متولي إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهمة، وتدعى "نبوية. ش" 28 سنة، ومقيمة المرج بالقاهرة، وأفادت التحريات بأن الأهالي قاموا بالتعدي على المتهمة عقب تسللها إلى داخل منزل "فاطمة.ر.ش.ع" 21 عامًا، ربة منزل، بمنطقة أرض علوان بوسط المدينة وسماعهم استغاثه من صاحبة المنزل تفيد محاولة السيدة المتهمة سرقة رضيعتها.

وبمواجهة المتهمة، أنكرت ما نسب إليها من محاولة خطف الطفل، وأقرت بأنها حضرت إلى مدينة بلبيس للتسول، وأنها شاهدت تليفون محمول بصالة منزل المُبلغة، فدلفت إلى المنزل خِلسة لسرقته، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطها، وربطها بأحد أعمدة الإنارة بالشارع.

وتمكن ضباط المباحث من تحديد وضبط مرتكبي واقعة تعليق المتهمة بعمود الإنارة.

 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير أمن الشرقية يتفقد تأمينات الكنائس.. ويهنيء المسيحيين بعيد القيامة

    مدير أمن الشرقية يتفقد تأمينات الكنائس.. ويهنيء المسيحيين بعيد القيامة

    أخبار

إعلان

f28821995f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق