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فيديو| فرج عامر: إسلام محارب أفضل من الأجانب.. وهذا مصير مؤمن سليمان

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فيديو| فرج عامر: إسلام محارب أفضل من الأجانب.. وهذا مصير مؤمن سليمان فيديو| فرج عامر: إسلام محارب أفضل من الأجانب.. وهذا مصير مؤمن سليمان

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق باق في عمله حتى نهاية عقده، آخر الموسم الحالي.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن مستقبل مؤمن سليمان مع الفريق سيتم تحديد عقب نهاية الموسم، بعد الاجتماع معه.

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وعن إسلام محارب، لاعب الفريق، أكد رئيس النادي السكندري، أن أرقام اللاعب تشير إلى أنه ضمن الأفضل في ، ويقدم مستويات أعلى من الأجانب والدوليين، كاشفًا عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي والزمالك لضمه.

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التحرير

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