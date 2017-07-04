فيديو| فرج عامر: إسلام محارب أفضل من الأجانب.. وهذا مصير مؤمن سليمان

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق باق في عمله حتى نهاية عقده، آخر الموسم الحالي.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن مستقبل مؤمن سليمان مع الفريق سيتم تحديد عقب نهاية الموسم، بعد الاجتماع معه.

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