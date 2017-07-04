بالفيديو.. الأرصاد: موجة حارة ستضرب البلاد الأسبوع المقبل

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أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من الغد ستتحسن درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة، حتى تنكسر الموجة الحارة يوم السبت المقبل لتصل إلى 35 درجة مئوية، كاشفًا عن موجة شديدة الحرارة ستضرب البلاد الإثنين المقبل.

وأشار خلال مداخة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أمس الإثنين، "ربنا رحمنا السنة دي لما نلاقي موجات تنكسر وترجع تاني بعكس السنة اللى فاتت كانت بتفضل مستمرة لـ 42 يومًا متواصلة".

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ونصح عبد العال، بضرورة عدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وتوافر زجاجة مياه باردة مع الشخص عند تنقله من مكان إلى آخر، وارتداء قبعة وحمل الشماسي، ونظارات الشمس الصحية، وعدم التواجد لفترات طويلة تحت أشعة الشمس.