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فيديو| الوزراء: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ما بين عامين لثلاثة

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فيديو| الوزراء: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ما بين عامين لثلاثة فيديو| الوزراء: مصر ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ما بين عامين لثلاثة

التحرير

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قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري عانى لسنوات طويلة قبل عام 2011، ولم تطرق الحكومات السابقة لحلها بشكل جذري، مؤكدًا إنه خلال المرحلة المقبلة ستجني ثمار الإصلاح الاقتصادي ما بين عامين لثلاث أعوام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، أمس الإثنين، الذي يقدمه الإعلامي "سعيد حساسين"، على قناة "العاصمة"، أن رئيس مجلس الوزراء يقدر ويحترم حرص الشعب المصري على مشاركتهم وحسهم الوطني في تحمل الأعباء الحالية، لافتًا إلى وجود تحسن ملموس في قطاع التصدير للخارج.

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