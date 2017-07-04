قيادي بـ"فتح": لابد من وقفة فلسطينية شاملة لمنع اقتحام المسجد الأقصى

القاهرة- مصراوي:

أكد رأفت عليان، القيادي البارز بحركة فتح في القدس المحتلة، أن اقتحامات المسجد الأقصى المبارك والسماح لأعضاء الكنيست المتطرفين في المشاركة في هذه الاقتحامات يتطلب وقفة فلسطينية شاملة على كافة المستويات.

ودعا عليان، خلال لقاء له على فضائية "الغد" الإخبارية، الحكومة الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بضرورة التواجد في المسجد الأقصى بشكل جماعي ودعوة كافة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال الحكومة والنواب والفصائل الفلسطينية بضرورة تكثيف تواجدهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك كرد طبيعي على السماح لأعضاء الكنيست المتطرفين من اقتحامه في 23 من يوليو الحالي.

وأشار إلى أن كافة الوزراء والنواب والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية يستطيعوا الوصول إلى القدس والمسجد الأقصى فلا يوجد مبرر لترك المقدسيين وحدهم في مواجه المخططات الاحتلالية المتتالية للسيطرة على المسجد الأقصى.

وأضاف عليان أن الاحتلال تمادى في هذه الاقتحامات نتيجة عدم رؤيا فلسطينية في كيفية المواجهة على الأرض واعتماد الفصائل الفلسطينية على الحراك الدبلوماسي الذي لم يستطع وضع حد لهذه الاقتحامات.

وطالب عليان، القيادة الفلسطينية متمثلة بالحكومة والفصائل والنواب بضرورة عقد جلسة خاصة في محافظة القدس لوضع خطة شاملة تتحمل مسؤولية تنفيذها لمواجهة هذه الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك.