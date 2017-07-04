أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

المئات يشيعون جثمان طبيب "الغلابة" المقتول داخل عيادته بالمنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المئات يشيعون جثمان طبيب "الغلابة" المقتول داخل عيادته بالمنوفية

01:40 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

ألبرت فكري الطبيب المقتول

المنوفية- مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، مساء أمس الإثنين، جنازة الدكتور ألبرت فكري 70 عاما أستاذ المسالك البولية الذي تعرض للقتل أثناء محاولة لسرقة عيادته أول أمس الأحد- حسبما أفاد مراسل مصراوي.

وحضر عدد من القيادات التنفيذية بمجلس المدينة ووفد من بيت العائلة المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، القداس على الجثمان الذي أقيم بكنيسة تلا.

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث تلا بالعثور على جثة الطبيب ألبرت فكري مقتولًا داخل عيادته، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء ذهاب أحد الأهالي للكشف بعيادة الدكتور وجدوه مقتولًا بطعنات في الرقبة.

وكشف تحريات المباحث أن وراء الحادث كلا من سعيد محمد عبد الله، 43 سنة، وسبق اتهامه في قضية مقتل جدته بسبب 40 جنيهًا وصديقه أيمن، اللذين هاجما الطبيب أثناء محاولتهم سرقته، حيث يسكن الطبيب بمفرده منذ وفاة زوجته.

واعترف المتهمان بارتكابهم للواقعة، مؤكدين أنهما اعتديا على الطبيب داخل عيادته لسرقة شقته بالدور الأرضي وطعناه بعدة طعنات بالرقبة ولم يتمكنا من سرقة شقته الأخرى بسبب كسر المفاتيح بباب الشقة وفرا هاربين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدافع الشرف.. مقتل نجار علي يد شقيقين وابن عمهما في الأقصر

    بدافع الشرف.. مقتل نجار علي يد شقيقين وابن عمهما في الأقصر

    أخبار

إعلان

464ebb0980.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق

تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق