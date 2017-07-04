غلق مستودعين للبوتاجاز لمخالفتهم الأسعار الرسمية بالإسكندرية

الإسكندرية- (أ ش أ):

أصدر محافظ الإسكندرية محمد سلطان، قرارًا بغلق مستودعين للبوتاجاز لمدة 15 يوما صباح غد الجاري لبيعهم بأعلى من السعر المقرر.

وشدد على أنه لن يتهاون في حق المواطن السكندري، وسيتم غلق أي مستودع يخالف الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح أن المستودعان يقعان بخورشيد القبلية بالمنتزة، والثاني بزاوية عبد القادر بالعامرية، مؤكدا أنه سيتم ضخ الكميات اللازمة لهذه المناطق من خلال شركة بوتاجاسكو بالأسعار الرسمية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تغليظ العقوبة على أي مستودع يخالف الأسعار المقررة والمعلن عنها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحازمة تجاهها.

وكان محافظ الإسكندرية قد اعتمد قرارا رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي ليكون سعرها من المستودع 30 جنيها، والمخصصة للأغراض التجارية أصبح سعرها 60 جنيها.

وألمح أنه سيتم غلق مستودعات البوتاجاز غير الملتزمة بالأسعار المقررة لبيع الأسطوانات وفقا للتسعيرة المعتمدة وتوزيع حصتها على المستودعات الأخرى.