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وزارة الكهرباء: نحتاج 10 آلاف محصل وقارئ عداد

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وزارة الكهرباء: نحتاج 10 آلاف محصل وقارئ عداد وزارة الكهرباء: نحتاج 10 آلاف محصل وقارئ عداد

التحرير

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قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن هناك نحو 10 آلاف محصل وقارئ عداد يعملون حاليًا والوزارة في حاجة لـ10 ألاف آخرين، حيث أن الوزارة تتجه نحو الاتفاق مع إحدى الجهات بالدولة لتقوم بقراءة العدادات الكهربائية شهريًا.
 
وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الوزارة تسعى لوضع حلول من أجل حل مشكلة التحصيل والكشف على العدادات، رغم أن كل العاملين في الوزارة يقومون بواجباتهم على أجمل وجه، حيث لجأت الوزارة لتحفيز العاملين في الوزارة من أجل زيادة نسبة التحصيل.
 
وتابع : «عملنا نوع من المكافئات للناس اللي بتعمل شغل عالي، رايحين لتغير إحلال وتغير العدادات القديمة، للعادات سابقة الدفع، وهي الكارت الذكي، كارت مسبقا، خلال 5 سنوات سيتم الانتهاء من مشكلات الكشف والتحصيل نهائيًا».

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