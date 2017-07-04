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إعصار "نانمادول" يضرب جنوب غرب اليابان

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مصراوي Masrawy

إعصار "نانمادول" يضرب جنوب غرب اليابان

03:10 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

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طوكيو- (د ب أ):

ذكر مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن إعصارا قويا مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية ضرب جنوب غرب اليابان اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة إن الإعصار "نانمادول" وصل إلى اليابسة بالقرب من مدينة ناجازاكي في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد حوالى الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2300 من مساء الاثنين بتوقيت جرينتش).

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على منطقة واسعة من غرب اليابان اليوم الثلاثاء، وحذرت من فيضانات وانهيارات أرضية وارتفاع منسوب مياه الأنهار في المنطقة.

وأضافت أن الإعصار سريع التحرك يمكن أن يؤدي إلى موجات مد بارتفاع يصل إلى ستة أمتار حول كيوشو وجزيرة شيكوكو في جنوب غربي البلاد.

وذكرت الهيئة أن الاعصار الثالث خلال هذا الموسم يقترب من مدينة اوموتا في كيوشو حيث كان يسير شرقا إلى الشمال الشرقي بسرعة 55 كيلومترا في الساعة مصحوبا برياح سرعتها القصوى 108 كيلومترات في الساعة وعواصف بسرعة 144 كيلومترا في الساعة.

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