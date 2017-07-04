السجن ١٨ شهرًا لشرطي فرنسي قام بتهريب مهاجرين من إيطاليا إلى فرنسا

نيس- (أ ش أ):

قضت محكمة فرنسية، أمس الاثنين، بالسجن 18 شهرًا مع النفاذ بحق شرطي يعمل بالأمن العام بمنطقة "ألب ماريتيم" (جنوب شرق فرنسا) لتقاضيه أموالا من مهاجرين مقابل مساعدتهم على عبور الحدود المشتركة مع إيطاليا.

وكان الإدعاء قد طالب بإنزال عقوبة السجن لمدة عامين و المنع النهائي من مزاولة اي وظيفة عامة بحق نيكولا كوستيك (39 عاما) الذي تم محاكمته في جلسة عاجلة امام محكمة جنح نيس.

وقدم الشرطي اعتذاره امام هيئة المحكمة معترفا بارتكابه "خطأ جسيم" إلا أن رئيسة المحكمة أكدت أنه ارتكب مخالفة جنائية خطيرة استمرت شهرين ونصف.

و كان الشرطي، الذي قال محاميه إنه يعاني من ديون طائلة، يتقاضى ما بين 125 و 250 يورو عن كل شخص لتوصيله من "فانتيميل" بإيطاليا إلى مارسيليا بفرنسا.

وتشهد منطقة فانتيميل ومانتون منذ عام 2014 مرور الالآف من المهاجرين القادمين إلى إيطاليا ويحاولون الوصول إلى شمال أوروبا.

ودعا وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي، أول أمس الأحد، الدول الأوروبية إلى فتح موانيها أمام مراكب المهاجرين لتخفيف الضغط على إيطاليا.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، وصل إلى السواحل الإيطالية نحو 83 ألف مهاجر أي ما يمثل زيادة بمقدار 19 % مقارنة بنفس الفترة في 2016.