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إبراهيم حسن: الزمالك لم يفاوض «العميد»

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إبراهيم حسن: الزمالك لم يفاوض «العميد» إبراهيم حسن: الزمالك لم يفاوض «العميد»

التحرير

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قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصري، إن  لم يقدم أي عرض لشقيقه حسام حسن، لتولي تدريب الفريق الأبيض كما يردد البعض.

وأضاف "حسن" خلال تصريحات تليفزيونية، أن حسام مستمر في عمله مع النادي البورسعيدي، ولم يدخل في مفاوضات مع نادٍ آخر.

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 وكشف لاعب الوطني السابق، عن دخول منتخب عربي إفريقي في مفاوضات معه وشقيقه خلال الفترة الماضية،  لكنهما لم يفكرا في الأمر بسبب ضغط مباريات  الدوري المصري.

وأكد، أن ما حققه المصري في الموسم الحالي يعتبر انجاز، لكنه يسعى للمنافسة بقوة على بطولة الدوري في الموسم المقبل. 

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التحرير

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