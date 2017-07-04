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فيديو| مدحت شلبي لعماد متعب: استمرارك في الأهلي مستحيل.. أرحل أو أعتزل

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فيديو| مدحت شلبي لعماد متعب: استمرارك في الأهلي مستحيل.. أرحل أو أعتزل فيديو| مدحت شلبي لعماد متعب: استمرارك في الأهلي مستحيل.. أرحل أو أعتزل

التحرير

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن استمرار عماد متعب، نجم هجوم النادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الموسم المقبل، أصبح مستحيلًا.

ونصح «شلبي»، متعب خلال حلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة ON sport، بالحفاظ على تاريخه، وإعلان اعتزاله، أو البحث عن ناد آخر يمنحه فرصة أكبر للمشاركة في المبارايات.

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وأضاف، أن ما يحدث مع «متعب» حاليًا لا يليق باسمه ونجوميته وتاريخه الكبير، فالأرقام تشير إلى مشاركته لدقائق معدودة فقط طوال موسم كامل، مما يؤكد أنه خارج حسابات الجهاز الفني.

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التحرير

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