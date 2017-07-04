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بالصور- المئات يشيعون جثمان الطبيب "المقتول" داخل عيادته بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور- المئات يشيعون جثمان الطبيب "المقتول" داخل عيادته بالمنوفية

01:40 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

شيع المئات من أهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، مساء أمس الإثنين، جنازة الدكتور ألبرت فكري 70 عاما أستاذ المسالك البولية الذي تعرض للقتل أثناء محاولة لسرقة عيادته أول أمس الأحد.

وحضر عدد من القيادات التنفيذية بمجلس المدينة ووفد من بيت العائلة المصرية وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء، القداس على الجثمان الذي أقيم بكنيسة تلا.

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث تلا بالعثور على جثة الطبيب ألبرت فكري مقتولًا داخل عيادته، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء ذهاب أحد الأهالي للكشف بعيادة الدكتور وجدوه مقتولًا بطعنات في الرقبة.

وكشف تحريات المباحث أن وراء الحادث كلا من سعيد محمد عبد الله، 43 سنة، وسبق اتهامه في قضية مقتل جدته بسبب 40 جنيهًا وصديقه أيمن، اللذين هاجما الطبيب أثناء محاولتهم سرقته، حيث يسكن الطبيب بمفرده منذ وفاة زوجته.

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