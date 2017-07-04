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فيديو| عمرو أديب: قانون التأمين الصحي الشامل سيجعل حياة المواطنين أفضل

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فيديو| عمرو أديب: قانون التأمين الصحي الشامل سيجعل حياة المواطنين أفضل فيديو| عمرو أديب: قانون التأمين الصحي الشامل سيجعل حياة المواطنين أفضل

التحرير

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تمنى الإعلامي عمرو أديب، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتسهيل علاج المواطنين بالمجان وبأسعار مخفضة في المستشفيات العامة والخاصة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "On E"، اليوم الأثنين: "لما كنت في أمريكا اشتريت دواء بـ700 دولار، والمواطن الأمريكي هناك بيدفع 40 دولار في الدواء عشان عندهم تأمين صحي.. إزاي إحنا في مش عارفين نعمل تأمين صحي للناس عشان تتعالج بدون فلوس، ومحدش يدخل المستشفيات والإستعلامات تقوله سيب 20 ألف تحت الحساب".

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وتابع، "التأمين الصحي هيخلي حياة الناس أفضل، ولازم الدولة تساعد المواطن في تحمل هذا العبء".

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التحرير

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