فيديو| عمرو أديب: قانون التأمين الصحي الشامل سيجعل حياة المواطنين أفضل

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تمنى الإعلامي عمرو أديب، تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتسهيل علاج المواطنين بالمجان وبأسعار مخفضة في المستشفيات العامة والخاصة.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "On E"، اليوم الأثنين: "لما كنت في أمريكا اشتريت دواء بـ700 دولار، والمواطن الأمريكي هناك بيدفع 40 دولار في الدواء عشان عندهم تأمين صحي.. إزاي إحنا في مصر مش عارفين نعمل تأمين صحي للناس عشان تتعالج بدون فلوس، ومحدش يدخل المستشفيات والإستعلامات تقوله سيب 20 ألف تحت الحساب".

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وتابع، "التأمين الصحي هيخلي حياة الناس أفضل، ولازم الدولة تساعد المواطن في تحمل هذا العبء".