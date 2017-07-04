وليد حسن: سموحة وجهتي القادمة

التحرير

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قال وليد حسن صانع ألعاب الإنتاج الحربي أنه اقترب من الانضمام الي صفوف نادي سموحة بداية من العام المقبل.

وأضاف حسن خلال تصريحات خاصة «للتحرير» اتفقت مع مسؤولي سموحة على كل التفاصيل وبالفعل وقعت عقد مع الفريق السكندري بدايه من العام المقبل.

وأردف صانع ألعاب الإنتاج الحربي: الإعلان عن الصفقة سيتم بعد مباراتي الأخيرة مع الانتاج الحربي أمام المصري في الجولة الاخيرة.

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واختتم: يتبقي في عقدي موسم مع الإنتاج الحربي، ولكن هناك شرط جزائي يتيح لي الانتقال إلى أي فريق في حالة قام بسداده.