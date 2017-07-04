الماجري يتحدث عن «أبو تريكة وصلاح» وناديه المُفضل

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كتب- أحمد سعيد وهاني العوضي

كشف صالح الماجري، نجم كرة السلة التونسية، عن متابعته للكرة العربية والعالمية بشكل كبير، موضحا لاعبه العربي المفضل.

ويتواجد صالح المجري في مصر طبقا لورشة عمل مع الاتحاد الدولي لتدريب لاعبين كرة السلة الشباب، تزامنا مع إقامة بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عام في مصر.

وقال الماجري في تصريحات صحفية: "أتابع الكرة العربية جيدا، الأهلي هو النادي الأقوى في إفريقيا، تواجه كثيرا مع الترجي، النادي المفضل لي في تونس، كانت مواجهات قوية، مواجهات الأهلي والزمالك مع فرق تونس تكون مثيرة وقوية".

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وأضاف اللاعب التونسي: "المنتخب المصري أيضا هو الأقوى تاريخيا في إفريقيا، تابعته في بطولة إفريقيا الأخيرة وكان قريب من تحقيق اللقب وخسر في الدقيقة الأخيره، قدموا بطولة جيدة ولكن الحظ لم يكن بجانبهم وفي النهاية تحقيق المركز الثاني بعد غياب كبير ليس بالأمر السيئ".

وعن لاعبه العربي المفضل، قال الماجري: "أبو تريكة هو اللاعب الأفضل عربيًا، أحب أيضا أحمد حسام ميدو والتوأم حسام وإبراهيم حسن"ّ.

تابع النجم التونسي: "الآن محمد صلاح يحظى بمسيرة رائعة وأعتقد أنه الأفضل عربيا، كان لدينا حاتم الطرابلسي وزبير بيه لعبوا في أندية أوروبية ولكن محمد صلاح يلعب في مستوى أكبر، رياض محرز أيضا لاعب رائع ويحظى بمسيرة مميزة، في تونس لدينا أيمن عبد النور في فالنسيا ولكن صلاح ومحرز يلعبان في مستويات أقوى"ّ.

يذكر أن النجم التونسي لديه مسيرة حافلة في كرة السلة، بعد فوزه بجائزة أفضل في إفريقيا، مرورا بتحقيقه ستة ألقاب مع ريال مدريد وأخيرا التواجد في دوري كرة السلة الأمريكي.