محمود طاهر يتحدث عن استاد الأهلي.. وأزمة كوليبالي

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قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إداره النادي الأهلي، أن النادي يسعى جاهداً لزيادة أعداد الجماهير في مباراة القطن خاصة بعد المظهر المميز الذي ظهر به الجمهور في مباراة الوداد، موضحًا أنه يسعى إلى زيادة عدد الجماهير إلى 20 الف متفرج بدلاً من 10 آلاف.

وأكد رئيس الأهلي في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي، أن المجلس اتخذ قرارًا نهائيًا بالاعتذار عن المشاركه في كأس العالم لكرة اليد بقطر، في حالة عدم حل الأزمه وفقًا لما يتفق مع سياسه البلد وتوجهاتها، حفاظاً على دور النادي الأهلي الوطني.

وعن أزمة كوليبالي أوضح طاهر أن الأهلي أرسل ملف سليماني كوليبالي إلى الفيفا، لكن النادي لم نتلقى أي رد من الفيفا بشأن هروب اللاعب، مشيرًا إلى أن موقف مجلس الإدارة واضح وهو عدم التراجع عن حقوق النادي في أزمه كوليبالي.

وكشف رئيس الأهلي أن وكيل اللاعب الإنجليزي تحدث معه بعد الأزمه مباشرة وأكد انه سيعمل جاهداً على إعاده اللاعب وسيقوم بتغيير وجهة نظره وإظهار مدى خطور موقفه بعد الهروب، إلا أنه عاد وتحدث معه مرة أخرى وأكد له أنه لم يفلح في إقناع اللاعب خاصة وأنه تعرض لضغوط كبيرة جعلته يرحل وأنه اتخذ قرارًا بفسخ تعاقده مع اللاعب بعد هروبه من الأهلي.

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وأكد رئيس النادي الأهلي أنه تم الاتفاق على تفعيل رابطة الأندية المحترفة من الإسبوع المُقبل بعد مناقشة اللائحة الخاصة بها بالإتفاق مع اتحاد الكرة الذي يتعاون معنا بشكل كبير الفترة الماضية.

وأضاف طاهر أنه تم اتخاذ خطوات نحو انشاء استاد الأهلي سيتم تفعيلها خلال الأسابيع المُقبلة لوضع خطة متكاملة إنشائية ومالية لاستاد النادي الأهلي وفي خلال أسابيع قليلة سيسعد جمهور الأهلي بما تم من خطوات لإنشاء استاد الأهلي.

وتحدث طاهر عن مشاركة اللاعبين في البطولة العربية قائلًا:" قرار المشاركة يعود لوجهة نظر المدير الفني الذي له مطلق الحريه في إشراك أو إبعاد أي لاعب بالبطولة العربية وفي مختلف المسابقات".