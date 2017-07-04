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فيديو| مرتضى منصور: هذا ليس جمهور الزمالك.. أنا حزين

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فيديو| مرتضى منصور: هذا ليس جمهور الزمالك.. أنا حزين فيديو| مرتضى منصور: هذا ليس جمهور الزمالك.. أنا حزين

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، عقد مساعدي البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، لا يوجد به شرط جزائي، وسيتم الاستغناء عنهم.

وتحدث «مرتضى»، خلال تصريحاته لقناة «المحور»، عن الحضور الجماهيري لمباراة فريقه المصيرية أمام أهلي طرابلس، مؤكدًا أن الأمن هو صاحب قرار زيادة العدد إلى 40 الف كما طلبنا.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أنه تم طباعة 10 آلاف تذكرة للقاء، مشيرًا إلى أنه حزين لبيع 3 آلاف فقط منها، معلقًا «مش ده جمهور الزمالك».

,وتابع، أن الجمهور سيكون صاحب الفضل الأكبر في الفوز على الفريق الليبي، وهو ما دفعه لمطالبة الجهات الأمنية لحضور أكبر عدد ممكن من المشجعين.

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ويستضيف الزمالك، أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بالمباراة، وانتظار هزيمة أو تعادل كابس يونايتد أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

 

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التحرير

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