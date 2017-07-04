صورة وخبر: جريح في رحلة نزوح

جرحي الموصل (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

تقترب معركة الموصل التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم "داعش" من نهايتها، حيث تخوض مواجهات عنيفة لدحر التنظيم واستئصاله من العراق.

ووثق احتدام المواجهات بين القوات العراقية وآخر من تبقى من عناصر التنظيم، لا تزال المعارك مستمرة في البلدة القديمة.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة لرجل يحمل جريحًا على ناقلة في شارع لا يخلو من آثار الدمار الذي خلفه القتال.

ولفتت الوكالة إلى أن معاناة المدنيين تزداد مع اشتداد المعارك داخل المناطق الضيقة التي تقاتل فيها القوات العراقية بقايا "داعش".

وانطلقت معركة الموصل في أكتوبر الماضي وحررت الجانب الشرقي من المدينة بالكامل ومازالت مستمرة لتحرير كامل المدينة من التنظيم الذي أعلن فيها خلافته المزعومة قبل 3 سنوات.