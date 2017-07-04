أبرز عناوين الصحف العالمية

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إعداد - علاء المطيري:

قالت "فاينانشال تايمز" البريطانية، إنه مع الاستعداد لقمة العشرين الاقتصادية لا ينظر كثيرون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقائد، وذكرت "الجارديان" البريطانية إن العديد من الجماعات أعلنت، اعتزامها تنظيم احتجاجات على الزيارة المحتملة لترامب إلى بريطانيا، وأوردت "الإندبندنت" البريطانية قصة سيدة يمنية أكدت مقتل ابنتها وسط الغارات المُكثفة التي تشنها الطائرات الأمريكية في اليمن.

1- فاينانشال تايمز: من أجدر بقيادة العالم؟

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إنه مع الاستعداد لقمة العشرين الاقتصادية، لا ينظر كثيرون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقائد. وأضافت على الرغم من الضربة التي وجهت آنذاك لمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية بسبب انهيار بنك "ليمان براذرز" وحرب العراق، إلا أنه لم يكن هناك أدنى شك في أن أهم زعيم في الاجتماعات هو الرئيس جورج دابليو بوش.

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2- الجارديان: جماعات بريطانية تخطط للتظاهر ضد زيارة محتملة لترامب

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن العديد من الجماعات أعلنت، اعتزامها تنظيم احتجاجات على الزيارة المحتملة، التي تم الإبلاغ عنها بإشعار عاجل، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يقوم على مدار الأسبوعين القادمين بالمشاركة في قمة مجموعة العشرين وزيارة قادة فرنسا وألمانيا وغيرهما من الدول الأوروبية.

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3- الإندبندنت: أم تروي تفاصيل مقتل ابنتها في غارة أمريكية باليمن

أوردت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية قصة سيدة يمنية أكدت مقتل ابنتها وسط الغارات المُكثفة التي تشنها الطائرات الأمريكية على معاقل تنظيم القاعدة في اليمن.

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4- جيروزاليم بوست: توقيع اتفاقيات عسكرية خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي لإسرائيل

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن تل أبيب ونيوديلهي سوف توقعان عددًا من الاتفاقيات العسكرية الكبيرة خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل غدًا، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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5- نيوزويك: أسلحة "حزب الله" تتفوق على ترسانة دول أوروبية

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إنه في حالة نشوب حرب بين ميليشيا "حزب الله" اللبناني وإسرائيل سيغامر الجانبان بكل ما يملكان، خاصة مع انخراط "حزب الله" في الحرب الأهلية السورية، منذ عام 2012، وأضافت: "أسلحة "حزب الله" تتفوق على ترسانة دول أوروبية".

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