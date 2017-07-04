10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف إن على روسيا وأمريكا التغلب على أزمة الثقة بين البلدين، وقال وزير الخارجية السعوديي عادل الجبير إنه يأمل في وصول رد إيجابي من قطر، في حين قالت وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن تمديد المهلة الممنوحة لقطر في الأزمة الخليجية خطوة هامة.

1 - الرئيس السوفيتي السابق: روسيا وأمريكا بحاجة لفهم أسباب تأزم العلاقات

الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف (أرشيفية)

رأى الرئيس السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف أنه يجب على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة الراهنة في العلاقات بينهما، وبحث سبل التغلب عليها، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة البلدين على استئناف التعاون.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- جوتيريش: انسحاب واشنطن أعطى اتفاق المناخ "زخما عالميا"

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش (أرشيفية)

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن خروج الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ اعطاه "زخما على المستوى العالمي" وحمل الدول الاخرى الموقعة على "إعادة تأكيد التزامها".

وصرّح جوتيريش في مؤتمر صحفي في لشبونة أنه "منذ إتخاذ الولايات المتحدة قرار انسحابها من اتفاق باريس، نشهد زخما على المستوى العالمي واعادة تاكيد من قبل كل الحكومات الاخرى على التزامها" بالاتفاق. وأشار إلى أن "الأمر واضح بالنسبة للاتحاد الاوروبي والصين والهند".

وذكّر أنه اجتمع في الاونة الاخيرة مع قادة الصين والهند وهما "دولتان اساسيتان" لانجاح اتفاق باريس مؤكدا أن "التزامهما واضح".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- ماكرون: يجب على جيل جديد من القادة أن يأخذوا الفكرة الأوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتزم إطلاق مؤتمرات ديموقراطية في جميع أنحاء أوروبا لإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: "يجب على جيل جديد من القادة أن يأخذوا الفكرة الأوروبية مرة أخرى".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4 –بوريس جونسون: تمديد المهلة الممنوحة لقطر خطوة هامة لبناء الثقة

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية)

رحب بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، بتمديد المهلة الممنوحة لقطر للاستجابة إلى مطالب مصر والإمارات والسعودية والبحرين لإنهاء الأزمة الراهنة بين الطرفين.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن جونسون قوله: "إن تمديد المهلة يعتبر خطوة هامة على طريق بناء الثقة بين الطرفين".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- شتاينماير: سياسة ترامب لغز محير

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير (أرشيفية)

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال شتاينماير:"عندما لا يبحث أحد سوى عن الصفقة الأفضل، فإننا جميعا سنخسر في النهاية". ورأى وزير الخارجية الألماني السابق أن السياسة الخارجية لترامب تمثل له لغزًا محيرًا وقال:" أنا قلق جدًا حيال هذه التغييرات ولا يمكننا أن نفترض أنه ستعود إلى الطريق القويم سريعًا".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- المدعية العامة في فنزويلا: ناضلوا من أجل الديمقراطية

المدعية العامة في فنزويلا لويزا اورتيجا (أرشيفية)

دعت المدعية العامة في فنزويلا لويزا اورتيجا البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إلى "النضال من اجل الديموقراطية" فيما تستمر في البلاد التظاهرات التي خلفت 89 قتيلا في ثلاثة اشهر.

وقالت اورتيجا التي كانت في تيار تشافيز وانضمت الى المعارضة "فلنناضل من اجل الديموقرطية. ليست هناك مشكلة اذا كانوا يفكرون في شكل مختلف عنا، علينا التنديد بالعنف مهما كان مصدره".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- الجبير: نأمل في رد إيجابي من قطر

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (أ ف ب)

أعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الأمل في ان ان يكون رد قطر "ايجابيا" حيال مطالب جيرانها الذين يتهمونها بدعم "الإرهاب" والتقرب من إيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في جدة مع نظيره الألماني سيجمار جابريال "نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة". واكد ان الرد القطري الذي سلم الاثنين إلى الوسيط الكويتي "سيخضع لدراسة دقيقة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- المتحدث باسم الرئيس التركي: معاداة أردوغان في ألمانيا هدفها تحقيق مكاسب سياسية

ابراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي (أرشيفية)

قال ابراهيم قالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، إن هناك محاولات في ألمانيا ولاسيما قبل الانتخابات البرلمانية لتحقيق مكسب سياسي من خلال معاداة أردوغان، وذلك ردًا على حظر السلطات الألمانية عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء مع مواطنيه المقيمين في ألمانيا على هامش مشاركته في قمة العشرين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- جوزيه جرازيانو: خطر الجوع يتفاقم مجددًا في العالم

المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، جوزيه جرازيانو دا سيلفا (أرشيفية)

أعلن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، أن خطر الجوع يتفاقم مجددًا في العالم، بعد سنوات من تراجعه، وذلك على خلفية نزاعات وتغيرات مناخية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزير الخارجية السوداني: البشير يزور موسكو الشهر المقبل

وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور (أرشيفية)

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن رئيس الجمهورية عمر البشير سيقوم بزيارة مهمة إلي جمهورية روسيا الاتحادية في النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل تلبية لدعوة من نظيره الروسي الرئيس فلاديمير بوتين، وذلك تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا