«سكاي»: دوناروما يجدد عقده مع ميلان لمدة خمس سنوات

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ذكرت صحيفة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إي سي ميلان الإيطالي وافق على تجديد عقده مع الفريق لمدة خمسة أعوام.

وكان دوناروما أثار الجدل حول مستقبله خلال الأسابيع الماضية بعد رفضه مع موكله مينو رايولا التوقيع على عقود تجديده مع «الروسونيري»، وهو ما أثار سخط الجماهير عليه.

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وكشفت «سكاي» أن دوناروما وافق على التجديد خمسة مواسم قادمة براتب سنوي يصل لـ 6 مليون يورو، وأنه قد رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 13 مليون يورو سنويًا، من أجل البقاء في صفوف ميلان.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه سيصبح في عقد «جيجي» الجديد شرطًا جزائيًا يقدر بـ100 مليون يورو إذا تواجد الميلان في دوري الأبطال الموسم القادم، و50 مليون يورو إذا لم يتأهل الفريق.