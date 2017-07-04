أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«سكاي»: دوناروما يجدد عقده مع ميلان لمدة خمس سنوات

Google+ Print
«سكاي»: دوناروما يجدد عقده مع ميلان لمدة خمس سنوات «سكاي»: دوناروما يجدد عقده مع ميلان لمدة خمس سنوات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «سكاي سبورتس» الإيطالية أن جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى إي سي ميلان الإيطالي وافق على تجديد عقده مع الفريق لمدة خمسة أعوام.

وكان دوناروما أثار الجدل حول مستقبله خلال الأسابيع الماضية بعد رفضه مع موكله مينو رايولا التوقيع على عقود تجديده مع «الروسونيري»، وهو ما أثار سخط الجماهير عليه.

شاهد أيضا

وكشفت «سكاي» أن دوناروما وافق على التجديد خمسة مواسم قادمة براتب سنوي يصل لـ 6 مليون يورو، وأنه قد رفض عرضًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بقيمة 13 مليون يورو سنويًا، من أجل البقاء في صفوف ميلان.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أنه سيصبح في عقد «جيجي» الجديد شرطًا جزائيًا يقدر بـ100 مليون يورو إذا تواجد الميلان في دوري الأبطال الموسم القادم، و50 مليون يورو إذا لم يتأهل الفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)