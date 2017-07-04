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ميسي يُطالب برشلونة بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين

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ميسي يُطالب برشلونة بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين ميسي يُطالب برشلونة بالاستغناء عن هؤلاء اللاعبين

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كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني طلب من إدارة النادي الاستغناء عن أربعة لاعبين دفعة واحدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للمسار الصحيح الموسم المقبل، وهذا بالتعاقد مع لاعبين مميزين بعد الموسم المتواضع الذي قدمه الفريق الكتالوني، وتحقيقه لقب كأس ملك إسبانيا فقط.

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وذكرت «دايلي ستار» أن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة توفير المال اللازم لشراء لاعبين جدد هذا الصيف، بالإضافة إلى بيع أربعة لاعبين من صفوف «البلوجرانا»، وهم البلجيكي توماس فيرمايلين، والتركي أردا توران، والإسباني منير الحدادي بالإضافة إلى البرتغالي أندريه جوميز.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة موافقة على هذه الطلبات، ولكن لا تريد التفريط في جوميز بسبب سنه الصغير بالإضافة إلى أنه سيكون أحد أهم لاعبي الفريق في المستقبل القريب.

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التحرير

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