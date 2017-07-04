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رئيس ليون يؤكد: «لاكازيت سينضم لأرسنال»

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رئيس ليون يؤكد: «لاكازيت سينضم لأرسنال» رئيس ليون يؤكد: «لاكازيت سينضم لأرسنال»

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أكدة جان ميشال أولاس، رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي، أن ألكسندر لاكازيت مهاجم الفريق أصبح على بعد خطوة واحدة من الانتقال لأرسنال الإنجليزي.

وقال أولاس في حديثه لصحيفة «لو بروجريه» الفرنسية إن الصفقة ستتم خلال يوم أو يومين وسينضم لاكازيت للجانرز مقابل مبلغ قد يصل إلى 50 مليون يورو، مؤكدًا أنه مبلغ قياسي لأرسنال وليون.

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وإذا تمت الصفقة، فسيكون ثاني لاعب ينتقل الى صفوف "المدفعجية" هذا الموسم بعد الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسنياك من شالكة الألماني.

جدير بالذكر أن لاكازيت سجل 37 هدفًا في 45 مباراة مع ليون في مختلف المسابقات خلال الموسم المنصرم 2016/2017.

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التحرير

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