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اليوم.. "القضاء الإداري" ينظر إشكالي "أبوريدة" لوقف حُكم حل اتحاد الكرة

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مصراوي Masrawy

اليوم.. "القضاء الإداري" ينظر إشكالي "أبوريدة" لوقف حُكم حل اتحاد الكرة

12:33 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

ارشيفية

كتب – محمود السعيد:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الاشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكره الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.

واختصم الاشكالين رقم ٣٦٢٨٦ / ٣٦٢٨٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعمر جلال هريدي وماجدة محمود الهلباوي.

جاء في أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطلا حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الادارية بهذه الإجراءات.

أوضح أن الاتحاد المصري لكرة القدم إعمالا للقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ هو جهة أهلية عاملة في ميدان الشباب والرياضة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة بها، هذه الشخصية الاعتبارية هي التي دعت وأشرفت واعتمدت النتيجة بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١٢ الصادر به القرار الوزاري التي هي دعت إلى الانتخابات وتقوم بإجرائها كما قررنا وتقوم بها لجنة انتخابية من أهم شروطها وبدون أي إشراف من الجهة الإدارية أو غيرها.

وتابع أنه يحضر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مراقبين ومشرفين على اللجنة الانتخابية يعلنوا النتيجة ولهم حق إعلان عدم صحة الانتخابات وهؤلاء المراقبين أعلنوا صحة النتيجة المعلنة وهي النتيجة المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم طبقا للإجراءات التي أشرف عليها بواسطة اللجنة المرسلة.

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