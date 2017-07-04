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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:34 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها مباحثات الرئيس الروسي ونظيره الصيني فى موسكو وتوتر بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى إطلاق نار على سفينة تركية فى بحر إيجة.

1- أنقرة ترسل 3 زوارق إلى بحر إيجه

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اطلاق نار على سفينة تجارية تركية فى بحر إيجة اليوم (أ ف ب)

ذكرت (فوكس نيوز) الأمريكية أن تركيا أرسلت 3 زوارق إلى بحر إيجه، وذلك إثر قيام قوات حرس السواحل اليونانية بإطلاق الرصاص على سفينة بضائع تركية.

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2- سيارة تدهس عددًا من المشاة أمام مطار بوسطن

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صورة من مدرج طائرات مطار بوسطن - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن سيارة دهست عددًا من المشاة بالقرب من مطار بوسطن بولاية ماساتشوسيتس الأمريكية.

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3- بوتين يستضيف الرئيس الصيني اليوم في الكرملين

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مباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني بموسكو اليوم (أ ف ب)

أعلن المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستضيف نظيره الصيني شي جين بينج على مأدبة عشاء غير رسمية في الكرملين اليوم في مستهل زيارة يجريها الضيف الصيني لروسيا تستمر ليومين.

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4- اقتراب سفينة حربية أمريكية من جزيرة صينية متنازع عليها

سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - أرشيفية (أ ف ب)

سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي - أرشيفية (أ ف ب)

قالت الصين إن وجود سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي "استفزاز سياسي وعسكري خطير".

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5- وفاة 18 شخصًا في حادث سير بألمانيا

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حادث على الطرق السريع على الطريق السريع اليوم (أ ف ب)

رجحت الشرطة الألمانية أن حادث الحافلة الذي وقع على أحد الطرق السريعة في منطقة أوبرفرانكن الألمانية أودى بحياة 18 شخصا وأصاب 30 فردا آخرين، بعضهم بإصابات بالغة

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مصراوي Masrawy

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