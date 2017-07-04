لجنة تنقية الجداول بـ"المحامين" تصدر توصياتها الأولى

كتبت - هاجر حسني:

عقدت لجنة التنقية وتنمية الموارد، اجتماعًأ، الاثنين، بقاعة الاجتماعات بمقر النقابة العامة، برئاسة صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة ورئيس لجنة تنقية الجداول، لفحص حالات المحامين المتظلمين بشأن تجديد عضويتهم وسداد اشتراكات عام 2017.

وقال صلاح صالح، إن الاجتماع تناول مناقشة بعض المقترحات ومنها الحالات المرضية المتعثرة في تجديد قيد 2017، مضيفًا أنه حتي يتم التجديد لابد أن يقدم المحامي دليل اشتغال وفي حالة عدم توافر الدليل عن أي عام من الأعوام المطلوبة للتجديد، يُعرض على اللجنة وكذلك عرض الجمعية العمومية على التأمينات لتولى أمر المؤمن عليهم بوظائف أخرى.

وتابع في بيان النقابة، أنه تم الاتفاق ضمن المقترحات على تشكيل لجنة بكل محكمة جزئية يودع لديها كشف بالجمعية العمومية للمحكمة الجزئية لبيان غير الممارسين لمهنة المحاماة والذين فقدوا شرط من شروط استمرار القيد طبقًا للمادة 13 من قانون المحاماة، بجانب اقتراح تشكيل لجنة يكون لها سلطة تقديرية بشأن المتعثرين في التجديد وتقدموا بتظلمات بالنقابة العامة.

وأعلن صالح عن عرض مقترح لائحة للمحامين المسافرين خارج البلاد، بهدف ضبط عملية السفر وكيفية التعامل معهم ،وكذا تشكيل لجنة للقيام على تنفيذ قرار المجلس الخاص بلصق طابع دمغة فئة 5 جنيهات على التوكيلات التي تصدر للمحامين.

وأشار عضو النقابة العامة إلى عقد اجتماع آخر يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا لمتابعة مدي تنفيذ تلك الاقتراحات والتوصيات واستكمالًا للمناقشة، حيث سيتم عرض ما تم خلال الجلسة على النقيب العام لإقرارها أو عرضها على المجلس.