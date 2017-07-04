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نقيب المأذونين: 24 ألف حالة طلاق في الـ5 أشهر الأخيرة

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نقيب المأذونين: 24 ألف حالة طلاق في الـ5 أشهر الأخيرة نقيب المأذونين: 24 ألف حالة طلاق في الـ5 أشهر الأخيرة

التحرير

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قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه تم رصد 24 ألف حالة طلاق على مستوى الجمهورية في الـ 5 أشهر الأخيرة، لكن ما تم تسجيلهم فقط هو 20 ألفًا، مناشدًا الأزواج أن يتحملوا الأوضاع المعيشية الصعبة.
 
وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن» أن هناك 4618 مأذونا في جميع محافظات ، موضحًا أن العدد كاف لحالات الزواج والطلاق، لكن هناك عجز في القاهرة فقط حيث يوجد 200 مأذون فقط.

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وتابع : «هناك من ينتحل صفة مأذون، وده عددهم كبير جدا».

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التحرير

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