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العرب اليوم: قطر ترد على مطالب الدول المقاطعة وقصف إيراني شمالي العراق

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: قطر ترد على مطالب الدول المقاطعة وقصف إيراني شمالي العراق

12:16 ص الثلاثاء 04 يوليو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها انتهاء المهلة الممنوحة لقطر وإعلان الجيش السوري وقف أعماله القتالية، علاوة على قصف للمدفعية الإيرانية بشمال العراق.

1- قطر تسلم الكويت ردها على مطالب الدول المقاطعة

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أمير الكويت في مباحثات مع وزير الخارجية القطري بالكويت اليوم (أ ف ب)

أكد مسؤول خليجي أن الدوحة سلمت الكويت ردها على مطالب وحلفائها، بحسب ما نقلته وسائل إعلامية.

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2- المدفعية الإيرانية تقصف مناطق كردية شمال العراق

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عرض عسكري للصواريخ الإيرانية بطهران - أرشيفية (أ ف ب)

أفاد مصدر حكومي كردي قيام المدفعية الإيرانية بقصف مناطق في قضاء جومان، 410 كلم شمال بغداد.

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3- العراق يترقب الانتصار في آخر أوكار داعش

الجيش العراقي يمشط المناطق التى حررها فى الموصل (أ ف ب)

الجيش العراقي يمشط المناطق التى حررها فى الموصل (أ ف ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة أنها تواصل تقدمها باتجاه المناطق المتبقية بالمدينة القديمة في الساحل الأيمن من الموصل، كاشفة عن حصيلة المناطق والمواقع التي تم استعادتها من سيطرة تنظيم "داعش" خلال المعارك الأخيرة.

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4- وسلمان يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع في المنطقة

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العاهل السعودي والرئيس الأمريكي بالرياض - أرشيفية (أ ف ب)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلاله العلاقات التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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5- الجيش السوري يعلن وقف الأعمال القتالية جنوبي البلاد

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قوات النظام السوري فى محافظة حما السورية - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري وقف الأعمال القتالية جنوبي البلاد، حتى الخميس المقبل.

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مصراوي Masrawy

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