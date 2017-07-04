الإليزيه: أمير قطر يعتزم زيارة فرنسا نهاية الصيف

باريس - (د ب أ):

أعلن قصر الإليزيه، الإثنين، أن أمير دولة قطر الشيخ تميم يعتزم زيارة العاصمة الفرنسية ،باريس، نهاية الصيف لبحث الأزمة الخليجية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال قصر الإليزية في بيان أن ماكرون والشيخ تميم بحثا هاتفيًا، الإثنين، الأزمة الدبلوماسية بين قطر ودول خليجية، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية.

وأضاف البيان "أثناء المناقشة الهاتفية، قال الأمير إنه نظرًا للوضع الحالي، يعتزم القدوم إلى فرنسا في نهاية الصيف".

ووفقا للبيان ،ذكر ماكرون أمير دولة قطر بتمسكه بالهدوء، كما أكد مجددًا أهمية مكافحة الإرهاب ووقف أي تمويل مهما كان مصدره للجماعات المرتبطة بالإعمال الإرهابية.

وذكر البيان ان ماكرون شار إلى الدور المحوري للوساطة الكويتية، وقال إن فرنسا مستعدة للمساعدة.

وقال الرئيس الفرنسي إنه سيبحث الوضع في منطقة الخليج على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في هامبورج يومي 7 و 8 يوليو ، وكذلك خلال زيارة الرئيس الأمريكي الى باريس في 13 و 14 يوليو لحضور احتفالات العيد الوطني لفرنسا.

وسلمت قطر، الإثنين، الوسيط الكويتي ردها على مطالب جاراتها الخليجية، السعودية والبحرين والإمارات، إضافة إلى مصر التي قطعت علاقاتها معها متهمة إياها بدعم "الإرهاب وباتخاذ مواقف مؤيدة لإيران وزعزعة استقرار دول المنطقة وهي التهم التي تنفيها الدوحة.