الرئيس الألماني ينتقد ترامب بحدة

شتوتجارت - (د ب أ):

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الانتقادات قبل قدوم الرئيس الأمريكي إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت القادمين في هامبورج.

وفي تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج"، وصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين، الثلاثاء، قال شتاينماير:"عندما لا يبحث أحد سوى عن الصفقة الأفضل، فإننا جميعا سنخسر في النهاية".

ورأى وزير الخارجية الألماني السابق أن السياسة الخارجية لترامب تمثل له لغزًا محيرًا وقال:" أنا قلق جدًا حيال هذه التغييرات ولا يمكننا أن نفترض أنه ستعود إلى الطريق القويم سريعًا".

في الوقت نفسه، طالب السياسي الاشتراكي الأوروبيين بالوحدة وقال:" نستطيع الآن أن نقرر ما إذا كنا عازمين على أن نكون لاعبين على رقعة الشطرنج للسياسة الدولية".

وختم الرئيس الألماني كلامه محذرًا من أن أوروبا ستصبح قطعة لعب على الرقعة إذا لم تستجمع قواها.