أخبار عاجلة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني ينتقد ترامب بحدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس الألماني ينتقد بحدة

11:45 م الإثنين 03 يوليو 2017

الرئيس الألماني ينتقد ترامب بحدة

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

شتوتجارت - (د ب أ): 

وجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير انتقادات حادة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الانتقادات قبل قدوم الرئيس الأمريكي إلى ألمانيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت القادمين في هامبورج.

وفي تصريحات لصحيفة "شتوتجارتر تسايتونج"، وصحيفة "شتوتجارتر ناخريشتن" الألمانيتين الصادرتين، الثلاثاء، قال شتاينماير:"عندما لا يبحث أحد سوى عن الصفقة الأفضل، فإننا جميعا سنخسر في النهاية".

ورأى وزير الخارجية الألماني السابق أن السياسة الخارجية لترامب تمثل له لغزًا محيرًا وقال:" أنا قلق جدًا حيال هذه التغييرات ولا يمكننا أن نفترض أنه ستعود إلى الطريق القويم سريعًا".

في الوقت نفسه، طالب السياسي الاشتراكي الأوروبيين بالوحدة وقال:" نستطيع الآن أن نقرر ما إذا كنا عازمين على أن نكون لاعبين على رقعة الشطرنج للسياسة الدولية".

وختم الرئيس الألماني كلامه محذرًا من أن أوروبا ستصبح قطعة لعب على الرقعة إذا لم تستجمع قواها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب يعرض تلمساعدة لعلاج

    ترامب يعرض تلمساعدة لعلاج "الطفل تشارلي"

    أخبار
  • البيت الأبيض ينفي زيارة ترامب لبريطانيا هذا الشهر

    البيت الأبيض ينفي زيارة ترامب لبريطانيا هذا الشهر

    أخبار
  • ترامب يناقش مع رئيس وزراء إيطاليا أجندة قمة الـ20

    ترامب يناقش مع رئيس وزراء إيطاليا أجندة قمة الـ20

    أخبار
  • اليسار المتطرف الألماني يهدد باحتلال الساحات والحدائق قبل قمة العشرين

    اليسار المتطرف الألماني يهدد باحتلال الساحات والحدائق قبل قمة العشرين

    أخبار

إعلان

32118fae75.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

من هو ستيف بانون مستشار ترامب المثير للجدل؟

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا